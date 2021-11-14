مصر تصدر تحذيرا للمواطنين بشأن العقارب والثعابين بعد ظهورها في أسوان

أصدرت السلطات المصرية تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن العقارب والثعابين بعد ظهورها في أسوان نتيجة السيول التي خلفها هطول الأمطار.

وأوضح الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بمركز البحوث الزراعية في مصر في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن "العقارب والثعابين تسكن في الجبال وتختفي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعند تحول الأمطار إلى سيول تجرفها الجبال وتبدأ في الانتشار".

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وقدم عدة نصائح لقاطني ومزارعي محافظات الجنوب، وهي "توخي الحذر خاصة عند هطول الأمطار، كما أنه على الجميع ارتداء الحذاء أثناء السير حتى لا يتعرضون للدغات من العقارب أو الثعابين".

وأشار إلى أن "انتشار الحشرات والعقارب والثعابين في أسوان حالة مؤقتة وعندما تجف مياه سقوط الأمطار ستعود مرة أخرى إلى جحورها".

وناشد جميع المزارعين بمحافظات مصر، بضرورة توخي الحذر عند الزراعة لأن العقارب والثعابين تسكن داخل الأشجار والزراعات.

المصدر: "صدى البلد"