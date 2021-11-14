مصر.. ناشطون سياسيون يعلقون على قضية زكريا بطرس

علقت شخصيات سياسية في مصر على قضية الكاهن السابق زكريا بطرس المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديث لـRT، قال الناشط السياسي والقيادي في حزب "مستقبل وطن"، جابر جرجس موسى، إن إعادة نشر فيديو قديم للكاهن المذكور في هذا الوقت "يهدف لمحاولة إثارة الفتنة في المجتمع المصري الذى يعيش حالة من التلاحم والتوافق"، مضيفا أنه "ليس غريبا أن تنطلق تلك الدعوات التي يقودها زكريا بطرس من الولايات المتحدة التي يقيم فيها".

وأشار إلى أن مصر "شهدت طفرة هائلة في بناء الكنائس ودور العبادة وباتت المشاكل التي تثار حول هذا الملف تحديدا من إرث الماضي... فوعى الشعب المصري والموقف الحاسم للكنيسة القبطية أجهض هذه المحاولة الخبيثة في مهدها".

وقال محمد مرسي، سفير مصر الأسبق في قطر، إن تسجيل القس السابق "انتشر كالنار في الهشيم منذ أمس... ما يدعو للعجب والتأمل أن هذا التسجيل ليس حديثا، وبسببه جردت الكنيسة المصرية هذا القس من جميع ألقابه الكنسية وطردته من الكنيسة ويعيش الآن خارج مصر".

وقال النائب الأسبق جمال أسعد عبد الملاك، إن زكريا بطرس "مريض ويتاجر بالمسيحية ولا يريد لمصر الخير... أسقطوه وأمثاله من حساباتكم".

ناصر حاتم

المصدر: RT