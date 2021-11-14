السفير الياباني يودع القاهرة ويوجه رسالة "مؤثرة" للمصريين (فيديو)

أعلن السفير الياباني لدى القاهرة نوكي ماساكي، انتهاء تكليفه الدبلوماسي في مصر، ومغادرته أراضيها غدا بعد أكثر من 3 سنوات قضاها سفيرا لبلاده في مصر.

ونشر السفير نوكي رسالة مصورة على "فيسبوك"، يودع فيها الشعب المصري، وقال فيها: "السلام عليكم، أنا نوكي سفير اليابان لدى مصر، جئت إلى مصر في شهر سبتمبر عام 2018، وعملتُ بجد على مدى 3 سنوات وشهرين لتعزيز العلاقات بين اليابان ومصر، لكن تقرر أن أغادر مصر".

واستطرد: "كنت أتمنى ألا تأتي لحظة الوداع، لأني أحب مصر والمصريين من كل قلبي".

وتابع: "يؤسفني جدا أنني لن أشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، وكنت أتطلع إلى افتتاحه وزيارته في أقرب وقت. لن أنسى أبدا مصر اللي فيها كل حاجة حلوة، والحضارة المصرية القديمة الرائعة، والشعب المصري أبو دم خفيف".

واختتم السفير الياباني بالقول: "أتمنى، بل وواثق من أن مصر ستحقق المزيد من التقدم، وسيصبح المصريون أكثر سعادة، وأتقدم إليكم جميعا بالشكر والعرفان على تعاونكم وصداقتكم طول هذه الفترة… شكرا لكم جميعا.. مع السلامة".

المصدر: RT