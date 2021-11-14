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حاكم دبي: علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة

أخبار العالم العربي

حاكم دبي: علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة
Reuters /FW1F/Alison Williams
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قوة العلاقة بين دولتي الإمارات والجزائر.

وقال في تغريدة اليوم الأحد: "التقيت اليوم في معرض دبي للطيران الوزير الأول في الجزائر ووزير المالية معالي السيد أيمن عبد الرحمن... علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة".

ويشارك بن عبد الرحمن في افتتاح معرض دبي للطيران بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

المصدر: RT

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