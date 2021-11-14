حاكم دبي: علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قوة العلاقة بين دولتي الإمارات والجزائر.

وقال في تغريدة اليوم الأحد: "التقيت اليوم في معرض دبي للطيران الوزير الأول في الجزائر ووزير المالية معالي السيد أيمن عبد الرحمن... علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة".

كما التقيت اليوم في معرض دبي للطيران الوزير الأول في الجزائر ووزير المالية معالي السيد أيمن عبدالرحمن .. علاقاتنا مع الجزائر مستمرة وقوية وراسخة . pic.twitter.com/ftyYVaIupW — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 14, 2021

ويشارك بن عبد الرحمن في افتتاح معرض دبي للطيران بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

المصدر: RT