الأمن العراقي يقبض على "مبتز" إلكتروني ينشر فيديوهات النساء في حفلات عقد القران والزفاف

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، القبض على "مبتز" إلكتروني ينشر فيديوهات النساء في حفلات عقد القران والزفاف.

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وقالت في بيان صحفي: "بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بخصوص متهم يمتلك موقعا إلكترونيا على منصة (التيك توك) ينشر فيه فيديوهات خاصة لتجمعات النساء في حفلات عقد القران والزفاف، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في مدينة البصرة بتكثيف جهدها الاستخباري والتحري الميداني".

وأضافت: "تمكنت المفارز بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم أسفر عن القبض عليه في إحد أحياء المدينة، ودونت أقواله أصوليا واعترف بالعديد من حالات الابتزاز والتهديد ومساومة عوائل الضحايا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع التي جمعها عبر استرجاع الملفات المحذوفة في الهواتف".

المصدر: RT