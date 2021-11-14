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مظاهرات في تونس رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس

أخبار العالم العربي

مظاهرات في تونس رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس
Reuters
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تجمع مئات المتظاهرين، اليوم الأحد، أمام ساحة البرلمان التونسي، احتجاجا ورفضا للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي.

وتأتي هذه المظاهرات استجابة لدعوات أطلقتها شخصيات سياسية وحقوقية، للمطالبة بإنهاء "الحالة الاستثنائية"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد، وهتفوا ضد القرارات التي أعلنها، وطالبوه بالرحيل.

المصدر: RT

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