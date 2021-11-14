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لبنان.. البطريرك الماروني يوجه رسالة "حادة" إلى مسؤولين حول "الذل" وأزمة تصريحات قرداحي

أخبار العالم العربي

لبنان.. البطريرك الماروني يوجه رسالة
Reuters FAISAL AL NASSER
البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
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وجه البطريرك الماروني في لبنان، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، رسالة "حادة" إلى "بعض المسؤولين" بالبلاد.

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وفي عظة قداس الأحد، قال بشارة الراعي: "بعض المسؤولين، والذين يتعاطون العمل السياسي، يمتهنون إفقار المواطنين بدلا من محاربة الفقر"، لافتا إلى أن "تحليق سعر الدولار هو ما يمس بالكرامة ويذل المواطنين".

 وأضاف البطريرك الماروني: "من المؤسف أن نرى مسؤولين يتلكؤون في معالجة الأزمة الحادة مع دول الخليج، في حين أن استنزاف الوقت يدخلنا في استنزاف اقتصادي ومعيشي يصعب الحلول ويضرّ بمصالح اللبنانيين".

وأكمل: "لا يحق لأي طرف أن يفرض ارادته على سائر اللبنانيين وأن يساهم في اضطراب العلاقة مع الخليج ويعطل عمل الحكومة ويشل دور القضاء ويخلق أجواء تهديد ووعيد في المجتمع..كذلك، لا يحق للمسؤولين التفرج على كل شيء ويرجون موافقة هذا الفريق أو ذاك..الأمر هذا هو الذل بعينه".

وتابع الراعي: "إذا كان البعض يعتبر الحياد حملا صعبا، فنحن نرى فيه الحل الوحيد لإنقاذ لبنان". 

المصدر: "لبنان"

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