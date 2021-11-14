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إدانة 5 عسكريين أوغنديين ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي بقتل مدنيين في الصومال

أخبار العالم العربي

إدانة 5 عسكريين أوغنديين ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي بقتل مدنيين في الصومال
AP /AU UN IST Support Team/Tobin Jones
جندي أوغندي في الصومال - صورة أرشيفية
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أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أن خمسة عسكريين أوغنديين منتمين إلى قواتها هناك أدينوا بتهمة قتل مدنيين خلال حادثة وقعت في أغسطس الماضي.

وأكدت البعثة في بيان أصدرته أمس السبت أن محكمة في مقديشو قضت على اثنين من المتهمين الخمسة بالإعدام، وعلى الثلاثة الأخرين بالسجن لمدة 39 عاما.

ومن المقرر تسليم المدانين إلى بلادهم أوغندا حيث سيتم هناك تنفيذ عقوبتهم.

وبدأت محاكمة هؤلاء الجنود على خلفية تقارير عن مقتل سبعة مدنيين في بلدة جولوين في إقليم شبيلي السفلى بجنوب الصومال في العاشر من أغسطس الماضي.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جنود أوغنديون اتهامات جنائية على خلفية مخالفات ارتكبوها في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للسلام هناك.

المصدر: RT + "فرانس برس"

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