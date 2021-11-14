إدانة 5 عسكريين أوغنديين ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي بقتل مدنيين في الصومال

أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أن خمسة عسكريين أوغنديين منتمين إلى قواتها هناك أدينوا بتهمة قتل مدنيين خلال حادثة وقعت في أغسطس الماضي.

وأكدت البعثة في بيان أصدرته أمس السبت أن محكمة في مقديشو قضت على اثنين من المتهمين الخمسة بالإعدام، وعلى الثلاثة الأخرين بالسجن لمدة 39 عاما.

PRESS RELEASE: Court Martial finds #AMISOM soldiers guilty of killing civilians in Goloweyn. Read the full message below ↓ pic.twitter.com/PITEgl3gzL — AMISOM (@amisomsomalia) November 13, 2021

ومن المقرر تسليم المدانين إلى بلادهم أوغندا حيث سيتم هناك تنفيذ عقوبتهم.

وبدأت محاكمة هؤلاء الجنود على خلفية تقارير عن مقتل سبعة مدنيين في بلدة جولوين في إقليم شبيلي السفلى بجنوب الصومال في العاشر من أغسطس الماضي.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جنود أوغنديون اتهامات جنائية على خلفية مخالفات ارتكبوها في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للسلام هناك.

المصدر: RT + "فرانس برس"