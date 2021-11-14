مصر..لجنة "إيراد نهر النيل" تصدر بيانا حول إيراد النهر والسيول وآليات إدارة وتوزيع المياه (فيديو)

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر، اجتماعها الدوري لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية.

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وبرئاسة وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل.

من جانبه، أوضح محمد عبد العاطي أن "وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية"، لافتا إلى أن "أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي".

وأكد عبد العاطي "ضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالة عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار".

ووجه وزير الري بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة ايراد النهر والاطمئنان على الموقف المائي.

الجدير بالذكر أن محافظتي البحر الأحمر وأسوان قد شهدتا أمطارا غزيرة يوم الجمعة الماضي بمدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ومرسي علم، وقد تمكنت منشآت الحماية التي سبق إنشاؤها بمعرفة الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول الناتجة عن هذه الأمطار الغزيرة ، حيث تتواجد أعمال حماية عبارة عن بحيرتين وحاجزين بوادي حوضين بشلاتين والتي تمكنت من حصاد 6 ملايين متر مكعب من المياه، و5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلي التابعة لمرسى علم والتي تصل سعتها الاستيعابية إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه، وبحيرة وحاجز بوادي علم بمدينة مرسي علم، وقناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم، مع تطهير مخر السيل في وادى أبو حمر شمال القصير ومخرات الشلاتين.

وفى محافظة أسوان تم إيقاف محطات الري وتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف لاستيعاب المياه الزائدة نتيجة الأمطار الغزيرة، كما نجح سد "أبوالريش قبلي" بأسوان في حماية قرية أبو الريش من أخطار السيول، فيما أسهمت منشآت الحماية التي تم الانتهاء منها مؤخرا في منطقة وادى عبادي في الحماية من أخطار السيول التدميرية، بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطهير مخر السيل الرئيسي بأسوان ومخر سيل "السراج 1" و"السراج 2 والرديسية قبلي بمدينة أدفو.

المصدر: RT