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"الجزيرة": قوة أمنية سودانية تداهم منزل مدير مكتبنا في السودان وتعتقله

أخبار العالم العربي

Reuters KHARTOUM
الاحتجاجات في السودان
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أعلنت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية، اليوم الأحد، أن قوة أمنية سودانية داهمت منزل مدير مكتبها في السودان، المسلمي الكباشي، واعتقلته.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت القناة: "مراسل الجزيرة: قوة أمنية تدهم منزل الزميل المسلمي الكباشي، مدير مكتب الجزيرة في السودان وتعتقله".

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أمس السبت، عن مقتل 5 متظاهرين على الأقل برصاص عناصر الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد يوم أمس السبت ضد استيلاء العسكريين على السلطة.

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتب حمدوك قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة.

المصدر: RT

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