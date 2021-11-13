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مجهولون يشنون هجوما على مركز لـ"قوات سوريا الديمقراطية"

أخبار العالم العربي

مجهولون يشنون هجوما على مركز لـ
Reuters RODI SAID
عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية".
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أفادت وسائل إعلام سورية حكومية، مساء السبت، بتعرض مركز تابع لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المكون بالدرجة الأولى من المقاتلين الأكراد لهجوم شمال شرق البلاد.

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ونقلت التقارير الإعلامية عن مصادر أهلية أن "مجهولين استهدفوا مركزا لمسلحي مليشيا قسد المدعومة أمريكيا على طريق الحسكة – القامشلي".

وتشهد مناطق شمال شرق سوريا اشتباكات متكررة بين المقاتلين الأكراد من جهة والقوات التركية والفصائل المسلحة السورية المتحالفة معها.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيما إرهابيا وجزءا من "حزب العمال الكردستاني" الذي تحاربه منذ أكثر من 3 عقود.

المصدر: "الإخبارية" + وكالات

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