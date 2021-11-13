قائد "قسد" يستقبل وفدا من الخارجية الأمريكية (فيديو)

استقبل قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، يوم السبت، مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ترأسهم إيثان غولدريتش، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى.

وجاء في بيان لـ"قسد" أن الجانبين "عقدا اجتماعا مطولا بخصوص الأوضاع الأخيرة في المنطقة وسوريا، الوفد الأمريكي أكد خلاله على أهمية الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المنطقة وسوريا بشكل عام، وكذلك مواصلة الجهود لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا "الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها مناطق شمال وشرق سوريا وسبل زيادة تقديم الدعم الإنساني لها بغية تجاوز آثار الحرب وتمتين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار".

المصدر: RT