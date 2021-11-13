هادي: لن نقبل التجربة الإيرانية مهما كلفنا ذلك من ثمن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السبت، أن الشعب اليمني سيقدم "تضحيات" في سبيل استعادة السلطة من قبضة جماعة "أنصار الله" الحوثية التي سيطرت عليها أواخر عام 2014.

وقال هادي خلال لقائه بمقر إقامته المؤقت في الرياض، السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر: "لن يقبل شعبنا اليمني التجربة الإيرانية، مهما كلفه ذلك من ثمن وسيقدم التضحيات في سبيل خلاص شعبنا من تمرد تلك المليشيات وأعمالها العدائية والإجرامية تجاه الأبرياء ومصير الوطن"​​​.

وثمن هادي "مواقف السعودية الداعمة والمساندة لليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمها للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني".

من جانبه، أكد السفير السعودي على "موقف المملكة الدائم في دعم اليمن وشرعيته الدستورية والعبور معا في تخطي الصعاب وعودة اليمن سالما معافى وتحقيق أمنه واستقراره المنشود".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"