شيخ الأزهر: حريصون على تعزيز التعاون العلمي مع موسكو

أكد شيخ الأزهر في مصر الدكتور أحمد الطيب، حرص الأزهر على تعزيز علاقاته العلمية مع روسيا والتواصل الفعال مع الجاليات المسلمة هناك.

وأضاف الطيب خلال استقباله السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري أن الأزهر يحرص على تقديم الدعم اللازم للجاليات المسلمة في روسيا من خلال المنح الدراسية للطلاب أو استضافة الأئمة، في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريبهم على ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال بين الجاليات المسلمة.

كما أعرب عن تقديره للنجاري، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

من جهته أعرب النجاري عن تقديره الكبير للدور الذي يؤديه الطيب في خدمة القضايا الإسلامية والمسلمين حول العالم، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وموسكو والتعريف بجهود الأزهر في مجال حوار الأديان وترسيخ مفاهيم التسامح والسلام عالميا.

المصدر: RT