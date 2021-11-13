مفوضية الانتخابات الليبية تتسلم طلبا واحدا للانتخابات الرئاسية و415 طلبا للبرلمانية
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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تسلمها طلب ترشح واحدا لانتخابات رئيس الدولة، تم تسجيله وقبول أوراق ترشحه بمكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.
وكشفت المفوضية، في تقريرها اليومي التراكمي لعملية تسجيل المرشحين، عن بلوغ عدد مرشحي انتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية 415 مرشحا ومرشحة بحسب آخر تحديث للإحصائية.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا
جدير بالذكر أن عمليات قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب الجدول الزمني المعد من المفوضية ستستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، بينما ستتواصل طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل.
ناصر حاتم
المصدر: RT
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