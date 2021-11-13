السلطات السعودية تتعامل مع حيوانين بريين طليقين في أحد أحياء الرياض

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، أنها باشرت بلاغا بشأن وجود ظبيين بريين في أحد أحياء العاصمة الرياض.

وذكر المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية، الرائد رائد المالكي، أنها "باشرت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير) طليقين في أحد أحياء مدينة الرياض"، مبينة أن ذلك يأتي "بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص".

وأشاد المالكي بالدور المهم للمواطنين والمقيمين بشأن الإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة.

وشدد المتحدث على أن الأنظمة البيئية السعودية تمنع الاقتراب من هذه الكائنات الفطرية بالصيد، أو مطاردتها في المناطق البرية، أو حتى داخل الأحياء السكنية.

المصدر: RT