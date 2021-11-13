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سفن حربية روسية ترسو في ميناء الجزائر لإجراء مناورات مشتركة (صور)

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سفن حربية روسية ترسو في ميناء الجزائر لإجراء مناورات مشتركة (صور)
Reuters LL/ys
سفن حربية بميناء الجزائر -أرشيف-
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رست أمس الجمعة بميناء العاصمة الجزائرية ثلاث قطع بحرية روسية، تحضيرا لتنفيذ مناورات بحرية ستستمر حتى 20 نوفمبر، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي لسنة 2021، رست أمس الجمعة 12 نوفمبر 2021، بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية للبحرية الروسية تتكون من الفرقاطة (الأميرال غريغوريفيتش)، الطواف (ديميتري روغتشيف) وقاطرة الإنقاذ في البحر (SB742)".

وأضاف البيان أن "هذه المفرزة التابعة للبحرية الروسية ستنفذ تمرينا بعنوان (المناورة البحرية المشتركة 2021) مع وحدات عائمة من قواتنا البحرية إلى غاية 20 نوفمبر 2021، تشمل مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، مكافحة الزوارق المعادية بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك".

وأشار البيان إلى أن الوفد الروسي "حظي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين".

المصدر: RT

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