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مصر.. ماحقيقة أزمة توفير حقن التطعيم بلقاحات كورونا؟

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مصر.. ماحقيقة أزمة توفير حقن التطعيم بلقاحات كورونا؟
Reuters
أرشيف
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نفت وزارة الصحة المصرية الأنباء المتداولة بشأن وجود أزمة في توفير حقن التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

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وأكدت الوزارة توفر مخزون آمن من الحقن اللازمة لتطعيم المواطنين في كافة المراكز والأماكن المخصصة للتطعيم، موضحة أن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتلبية الاحتياجات المحلية، حيث يوجد نحو 152مصنعا لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي، بما فيها الإبر(الحقن)، والتي يتم تصنيعها وفقا لأعلى المعايير الطبية العالمية.

وقالت الوزارة إنه يجري التوسع في المراكز والأماكن المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا في نطاق كل محافظة، وتخصيص أماكن لتسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني بتلك المراكز تيسيرا عليهم.

فضلا عن إتاحة الخط الساخن "105" لوزارة الصحة للحصول على اللقاح طوال اليوم بصورة مباشرة، ولتلقي شكاوى المواطنين والإجابة عن كافة التساؤلات بشأن فيروس كورونا، والأعراض المصاحبة للتطعيم.

كما تمت إتاحة الخط الساخن "15335" لتعديل الطلبات الخاصة بتلقي جرعات اللقاح لجميع محافظات الجمهورية.

المصدر: RT

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