 
مباشر

قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مصرع قائد أمني بحادث سير (صورة)

أخبار العالم العربي

قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مصرع قائد أمني بحادث سير (صورة)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq7b

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، مصرع قائد المنطقة الخامسة في حرس الحدود بحادث سير.

إقرأ المزيد
عراقي يهدد بارتداء حزام ناسف وتفجير نفسه في السفارة الأمريكية (فيديو)
عراقي يهدد بارتداء حزام ناسف وتفجير نفسه في السفارة الأمريكية (فيديو)

وذكر بيان للقيادة: "ببالغ الحزن والأسى، تنعى قيادة العمليات المشتركة المغفور له العميد الركن، جاسب كاظم عطية السراي، قائد المنطقة الخامسة في قيادة قوات شرطة حرس الحدود، الذي وافته المنية إثر حادث سير".

وأضاف: "وفي الوقت الذي نعزي فيه وزارة الداخلية بشكل عام وقيادة قوات شرطة حرس الحدود بشكل خاص بوفاة هذا الضابط المهني الذي عرف بحبه لوطنه والدفاع عنه، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذويه ومحبيه".

ولم يوضح البيان طبيعة حادث السير المذكور الذي أدى لوفاة هذا العسكري العراقي الكبير.

قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن مصرع قائد أمني بحادث سير (صورة)

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا