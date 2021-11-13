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يقترب من الموت المفاجئ .. تدهور خطير لصحة الأسير "الفسفوس"

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يقترب من الموت المفاجئ .. تدهور خطير لصحة الأسير
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قال نادي الأسير الفلسطيني إن الوضع الصحي للأسير، كايد الفسفوس، "يقترب من الموت المفاجئ"، بعد ظهور علامات تشير إلى "وجود تجلط في الدم" عنده.

وقالت عائلة الأسير كايد الفسفوس، إن الأطباء أخبروه أنه "يقترب من الموت المفاجئ"، حسب وصفهم، بعد ظهور علامات تشير إلى "وجود تجلط في الدم" عنده.

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والفسفوس المضرب عن الطعام منذ 122 يوما، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري، تحتجزه السلطات الإسرائيلية في مستشفى "برزيلاي"، وسط تدهور وضعه الصحي.

ويرفض الجانب الإسرائيلي الإفراج عنه رغم خطورة وضعه، بشهادة الأطباء، حيث يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، وانخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

الأسير الفسفوس من مدينة دورا قضاء الخليل، وهو متزوج وأب لطفلة، وتعرض مع أفراد عائلته لعدة اعتقالات، ويدرس تخصص الحاسوب في جامعة الخليل، ومنعته الاعتقالات المتكررة من استكمال دراسته.

المصدر: RT، معا

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