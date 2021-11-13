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بغداد وروما تستذكران مقتل 19 إيطاليا قضوا في تفجير لتنظيم القاعدة بجنوب العراق

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بغداد وروما تستذكران مقتل 19 إيطاليا قضوا في تفجير لتنظيم القاعدة بجنوب العراق
بغداد وروما تستذكران مقتل 19 إيطاليا قضوا في تفجير لتنظيم القاعدة جنوبي العراق
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استذكرت السفارة العراقية في روما، السبت، مقتل 19 إيطاليا قضوا في تفجير لتنظيم القاعدة بجنوب العراق، بمناسبة اليوم الوطني لذكرى الشهداء.

وذكرت السفارة في بيان صحفي، أن "الدماء التي سالت في الناصرية للعسكريين والمدنيين الإيطاليين والتي اختلطت بدماء شهداء العراق، محل اعتزاز كبير، وأن التضحيات التي قدمت ساهمت مساهمة كبيرة في تعزيز استقرار وأمن العراق وتعضيد العلاقات الثنائية الشعبية بين البلدين".

وعزت السفارة العراقية عوائل "الضحايا الكرام الذين تكبدوا ألم فقدان ذويهم في هذه الفاجعة المأسوية".

بغداد وروما تستذكران مقتل 19 إيطاليا قضوا في تفجير لتنظيم القاعدة بجنوب العراق

وأحيت المناسبة أمام نصب شهداء الناصرية في حديقة (شوستر) في العاصمة الإيطالية بحضور سفيرة العراق، صفية السهيل، ورئيس إقليم لاتسيو، نيكولا زينغاريتي، والقائد العام لسلاح الدرك (الكرابينييري) تيو لوتسي، ونائب قائد الجيش في العاصمة روما الفريق جيراردو ريستاينو.

بغداد وروما تستذكران مقتل 19 إيطاليا قضوا في تفجير لتنظيم القاعدة بجنوب العراق

ووجهت السفيرة صفية السهيل دعوة لرئيس بلدية روما وعوائل الضحايا لزيارة مدينة الناصرية تأكيدا على روابط الدم والتضحيات المشتركة، وفقا للبيان.


المصدر: RT

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