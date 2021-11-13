السفير السعودي الأسبق في بيروت: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال بلبنان..وما يقوله هذا المسؤول "عيب" (فيديو)

أوضح السفير السعودي الأسبق لدى بيروت، عبد العزيز خوجة، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال في لبنان أثناء عمله هناك، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع اتهام أي جهة محددة بهذه العمليات".

وخلال مداخلة مع قناة "العربية"، قال عبد العزيز خوجة: "تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في لبنان..ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان..وذلك خلال عملي كسفير".

وتطرق إلى ملف المخدرات قائلا: "أن يتحدث مسؤول عن تهريب المخدرات إلى السعودية (بسبب تواجد سوق في المملكة وفق ما نقله المذيع عن مسؤول لبناني)..عيب".

#سؤال_مباشر | خوجة: تعرضت لثلاث محاولات اغتيال في #لبنان ولا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان خلال عملي كسفير.

د. عبد العزيز خوجة السفير السعودي الأسبق في لبنان للعربية#السعودية@khalid76pic.twitter.com/Vt7EjMgba7 — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 12, 2021

وأشار السفير الأسبق إلى أنه "لم يتصور يوما أن تقطع العلاقات بين المملكة ولبنان، فالمملكة قدمت المساعدة للبنان كدولة عربية شقيقة"، معتبرا أن اللبنانيين "طفح بهم الكيل من سيطرة حزب الله على لبنان".

#سؤال_مباشر | خوجة: لم أتصور يوماً أن التوتر مع #لبنان يصل إلى قطع العلاقات واللبنانيون طفح بهم الكيل من سيطرة #حزب_الله.

د. عبد العزيز خوجة السفير السعودي الأسبق في لبنان للعربية#السعودية@khalid76pic.twitter.com/u3tlX4xUxx — العربية برامج (@AlArabiya_shows) November 12, 2021

وكشف عبد العزيز خوجة عن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن المملكة قدمت منذ العام 1990، أكثر من 72 مليار دولار كمساعدات للبنان.

المصدر: "العربية"