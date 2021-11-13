السعودية..القبض على شخصين أعدا موقعا بجنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

تمكن الأمن السعودي من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعدا موقعا بجنوب مدينة الرياض، لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود.

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وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إلى أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعدا موقعا جنوب مدينة الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود، حيث ضبط في الموقع 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وضبط بحوزتهما 23469 ريالا (6257 دولار)، وجرى إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

كما شدد المتحدث الإعلامي على أن "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به"، محذرا من أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة".

كما دعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بجميع مناطق المملكة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"