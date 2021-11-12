سفيرة إسرائيل في مصر تتجول بدراجتها في مجمع سكني بالقاهرة (صور)

نشرت سفيرة إسرائيل في مصر، أميرة أورون، صورة لها وهي تتجول بدراجتها في مجمع سكني راق بالعاصمة القاهرة.

وأرفقت أورون الصورة المنشورة في حسابها على "تويتر" بتغريدة قالت فيها "شعرت بسعادة كبيرة عندما تجولت اليوم بدراجتي، في ساعات الغروب الرائعة، في أحد المجمعات السكنية الجميلة في القاهرة".

وارتدت أورون خلال جولتها قميصا كتبت عليه كلمة "مصر".

شعرت بسعادة كبيرة عندما تجولت أليوم بدراجتي، في ساعات ألغروب ألرائعة، في احدى المجمعات السكنية الجميلة في القاهرة #إسرائيل#مصرpic.twitter.com/xuavGZzDtr — Amira Oron أميرة أورون (@AmiraOron) November 12, 2021

المصدر: RT