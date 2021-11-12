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لافروف: يجب التركيز على إعداد جيد للانتخابات في ليبيا

أخبار العالم العربي

لافروف: يجب التركيز على إعداد جيد للانتخابات في ليبيا
Reuters HAZEM AHMED
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الانتخابات في ليبيا يجب أن تجري بطريقة لا تترك أي شك في مصداقيتها، ويجب التركيز على الإعداد الجيد لها.

وقال لافروف: "يجب التركيز ليس على موعد معين، وخاصة لأنه تم اختياره بشكل مفتعل إلى حد ما، بل يجب التركيز على الإعداد الجيد للعملية الانتخابية، بحيث لا تترك هذه الانتخابات لأحد فرصة للتشكيك فيها".

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وشدد لافروف على ضرورة مشاركة كافة القوى السياسية في البلاد. وقال: "أعتقد أنه من المهم جدا، ونحن تحدثنا عن ذلك اليوم، ويجب أن تكون لدى كل القوى السياسية إمكانية ترشيح مرشحيها للمشاركة في تلك الانتخابات، بمن فيهم أنصار نظام معمر القذافي".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المقرر أن تجري في ليبيا يوم 24 ديسمبر.

المصدر: "تاس"

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