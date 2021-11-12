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تزامنا مع التوترات بين البلدين.. صورة تجمع وزيري خارجية الجزائر والمغرب في باريس (صورة)

أخبار العالم العربي

تزامنا مع التوترات بين البلدين.. صورة تجمع وزيري خارجية الجزائر والمغرب في باريس (صورة)
Reuters
وزيرا خارجية الجزائر رمطان لعمامرة والمغرب ناصر بوريطة
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ظهر وزيرا خارجية الجزائر رمطان لعمامرة والمغرب ناصر بوريطة في صورة جماعية التقطت اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر دولي بشأن ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس.

ونادرا ما يجتمع كبار دبلوماسيي البلدين في صورة واحدة بسبب التوترات بين البلدين وخلافاتهما بشأن قضية الصحراء.

تزامنا مع التوترات بين البلدين.. صورة تجمع وزيري خارجية الجزائر والمغرب في باريس (صورة)
Reuters RN
مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس

يذكر أن بوريطة يمثل الملك محمد السادس في أشغال المؤتمر، وفق ما نقله موقع "هسبريس"، فيما اكتفت الجزائر أيضا بتمثيل على مستوى وزير خارجيتها فقط، بعد أن كانت باريس وجهت دعوة للرئيس عبد المجيد تبون من أجل المشاركة في المؤتمر.

المصدر: RT

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