تحسبا لتظاهرات مرتقبة غدا.. الإعلان عن إغلاق معظم الجسور في العاصمة السودانية
Reuters الاحتجاجات في السودان - أرشيف
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أعلن التلفزيون السوداني أن جميع جسور ولاية الخرطوم، عدا ثلاثة، ستغلق يوم غد السبت وبدءا من الساعة 12 صباحا.
يأتي ذلك تحسبا للتظاهرات التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، ووصفها بالمليونية، والمقررة يوم السبت، وذلك احتجاجا على المجلس العسكري الذي حل الشراكة الانتقالية مع المدنيين، ووضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية.
المصدر: "رويترز" + RT
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