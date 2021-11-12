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الصحة السعودية تسجل 45 حالة إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية تسجل 45 حالة إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الحالات 549148 شخصا في المملكة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 60 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 538,160 حالة في المملكة.

وأكدت الصحة، تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 8810 حالات وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 53 حالة.

المصدر: "سبق"

 

 

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