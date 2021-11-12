الرئيس اللبناني: لم يعد بإمكاننا تحمل أعباء استمرار النزوح السوري إلى بلدنا
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء التي يرتبها استمرار النزوح السوري إلى لبنان.
وأبلغ الرئيس عون، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، مارغاريتيس سكيناس، أن "لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء التي يرتّبها استمرار النزوح السوري الى لبنان"، بحسب موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية.
الرئيس عون ابلغ نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس انّ لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء التي يرتّبها استمرار النزوح السوري الى لبنان، ويطالب الاتحاد الاوروبي بالعمل على تسهيل عودتهم الى المناطق السورية الآمنة pic.twitter.com/XIBB9qkVK1— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 12, 2021
وطالب عون الاتحاد الأوروبي بالعمل على تسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق السورية الآمنة.
المصدر: الرئاسة اللبنانية
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