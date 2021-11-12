الجزائر.. تفكيك شبكة تقوم بتهريب المخدرات في أحشاء عناصرها

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة عن تفكيك عصابة منظمة مختصة في الإتجار بالهيرويين والكوكايين من بينهم رعايا أجانب.

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وقال بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، "تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، من وضع حد لعصابة إجرامية منظمة تمتهن الإتجار بالمخدرات الصلبة من نوع الهيرويين والكوكايين".

وأوضح البيان، أنه تم "عرض المشتبه فيهم على الطبيب الشرعي، حيث تفطن الطاقم الطبي العامل على مستوى مصلحة الأشعة الطبية لوجود أجسام غريبة في أحشائهم، تم استخراجها عن طريق الفضلات. ليتبين أنها كبسولات تحتوي على مبالغ مالية معتبرة بالعملة الأجنبية من عائدات الإتجار بالمخدرات لغرض تهريبها خارج التراب الوطني".

وتابع البيان أن "العملية جرت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 10 أشخاص بينهم 4 رعايا أجانب، مع استرجاع 900 غرام من الهيرويين و50 غراما من الكوكايين، تم استرجاع مبلغ مالي قدر بحوالي 120 مليون سنتيم، إضافة إلى مبالغ بالعملة الصعبة بلغت قيمتها 24841 يورو، و3350 جنيه إسترليني، كما تم حجز قرابة 100 دولار أمريكي، فضلا عن أدوات خاصة بطحن المخدرات و 11 هاتف نقالو سيارتين سياحيتين و13 جواز سفر".

وأشار البيان إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن جناية الجريمة المنظمة العابرة للحدود، استيراد والمتاجرة بالمخدرات الصلبة الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية".

المصدر: النهار