المتحدث باسم الرئاسة المصرية: إعلان السيسي الخطوط الحمراء في ليبيا أدى لاستعادة الهدوء

علق السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا بالعاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة .

وقال راضي في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، إن "القضية الليبية مرت بمسيرة طويلة من 2011 وحتى الآن، ومن فترة انتقالية لأخرى، ومن مؤتمر لآخر، ومن الصخيرات لمؤتمر برلين 1 و 2 ومرورا بإعلان القاهرة".



وتابع: "هناك نقطة هامة تتصل بمشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس، وهي أن العام الحالي ومنذ إعلان الرئيس الخطوط الحمراء في ليبيا كان لها واقع مهم ودفعة قوية إيجابية من حيث استعادة الهدوء في ليبيا واستعادة التوازن الميداني هناك".

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واختتم حديثه قائلا: "الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي كان المقصود بها تحرك من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، وهذا أدى إلى تثبيت الأوضاع واستعادة الهدوء لحد كبير جدا، واستعادة التوازن في الموقف الميداني والعملياتي على الأرض.. كل هذه عوامل أدت لدفع العملية السياسية والوصول للاستحقاق الانتخابي الشهر المقبل".

المصدر: RT