مصر تسجل 919 حالة جديدة مثبتة بفيروس كورونا

أعلنت مصر، تسجيل 919 حالة جديدة مثبتة بفيروس كورونا، ووفاة 60 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 622 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 285615 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 919 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأكدت أيضا وفاة 60 حالة جديدة.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 341188 ، من ضمنهم 285615 حالة تم شفاؤها، و19309 حالات وفاة.

المصدر: القاهرة 24