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بوغدانوف لـRT: سندعم توجه الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 من ديسمبر القادم

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بوغدانوف لـRT: سندعم توجه الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 من ديسمبر القادم
Sputnik PAVEL BEDNYAKOV
مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
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أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا ستدعم البيان الذي سيتبناه المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس.

وقال بوغدانوف في حديث لقناة RT، إن موسكو تعتبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أساسا لاستقرار الوضع في ليبيا.

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وشدد بوغدانوف على أن المعضلة الأساسية الحالية أمام الفرقاء الليبيين هي إخراج جميع القوات الأجنبية دون استثناء من البلاد.

يذكر أن المؤتمر الدولي حول ليبيا يعقد في باريس يوم 12 نوفمبر، بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: RT

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