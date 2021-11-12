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الأمم المتحدة: تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان "يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري"

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الأمم المتحدة: تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان
AP
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تعيين مجلس سيادة جديد في السودان وقالت إن ذلك "يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".

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وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية فولكر بيرتس، عن القلق بشأن تشكيل المجلس، وقال إن تشكيل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري.

وكان البرهان أعلن تشكيل المجلس الجديد الذي حافظ فيه على منصبه رئيسا للمجلس، كما أبقى حمدان دقلو نائبا له.

 

المصدر: "رويترز"

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