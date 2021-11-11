 
مباشر

"رويترز": احتجاجات في العاصمة السودانية بعد الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد

أخبار العالم العربي

Reuters /FW1F/SONYA HEPINSTALL
احتجاجات في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rptr

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن محتجين بالعاصمة السودانية الخرطوم أغلقوا طرقا وأحرقوا إطارات في وقت متأخر من الخميس، بعد قليل من إعلان القائد العسكري للبلاد تشكيل مجلس سيادة جديد.

إقرأ المزيد
قائد الجيش السوداني يعين مجلس سيادة جديدا (صور)
قائد الجيش السوداني يعين مجلس سيادة جديدا (صور)

وانطلقت الاحتجاجات في منطقة بري، معقل المظاهرات المؤيدة للديمقراطية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.

وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها احتجاجات مماثلة في أجزاء أخرى من العاصمة.

وكان التلفزيون السوداني الحكومي أفاد بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين يوم الخميس مجلس سيادة جديدا.

وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ"التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب".

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا