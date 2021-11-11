إيران تشيد بموقفين للجزائر إزاء إسرائيل وسوريا

أجرى وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، الیوم الخميس، مباحثات هاتفیة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضحت الخارجية في بيان أن عبد اللهيان أشاد خلال المكالمة بـ"رفض الجزائر عضویة الكيان الصهیوني في الاتحاد الأفریقي"، مضيفا أن "الجزائر تصرفت بحكمة ومنطق" بهذا الصدد.

وأشار عبد اللهيان إلى أن الجزائر كان لها "موقف قيم وعقلاني" من عودة سوريا لجامعة الدول العربية، معربا عن أمله في أن "ینتج عن الاجتماع القادم لجامعة الدول العربیة فوائد مهمة للأمة الإسلامیة".

من جهته، وجه وزیر الخارجیة الجزائري دعوة رسمیة لعبد اللهیان لزیارة الجزائر، مؤکدا أهمیة تشكیل لجنة سیاسیة ولجنة لمتابعة العلاقات.

ووصف الجانبان وتیرة العلاقات السیاسیة والبرلمانیة الثنائیة بالإیجابیة والبناءة، كما بحثا التطورات الأخیرة في لیبیا وأكدا أن المشاکل في لیبیا یمكن حلها بمشارکة الأطراف اللیبیة ودون تدخل خارجي.

المصدر: RT