المغرب يسجل 141 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا
AFP Fadel SENNA
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 151 يوم أمس الأربعاء.
كما سجل المغرب خمس وفيات جديدة، مقابل ثلاث حالات أمس.
وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 947902 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 14734.
المصدر: "رويترز"
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