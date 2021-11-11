 
مباشر

المغرب يسجل 141 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 141 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا
AFP Fadel SENNA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpsw

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 151 يوم أمس الأربعاء.

كما سجل المغرب خمس وفيات جديدة، مقابل ثلاث حالات أمس.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 947902 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 14734.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا