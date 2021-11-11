السعودية توقف مصريين إثر مخالفتهم نظام الترانزيت

أوقفت مجموعة من المسافرين المصريين على الحدود البرية للسعودية، بعد مخالفتهم نظام الترانزيت بمحاولة دخولهم الأراضي السعودية عبر الحدود الإماراتية، حسب ما أفاد موقع "القاهرة 24".

ونقل الموقع المصري عن المحامي محمود شكل، قوله إن السلطات السعودية، أوقفت مجموعة من المسافرين على الحدود البرية، خالفت نظام الترانزيت بمحاولة دخول أراضي المملكة عبر حدود الإمارات البرية قبل انقضاء 14 يوما خارج الأراضي المصرية.

وأهاب المحامي محمود شكل، "على جميع المسافرين (المصريين إلى السعودية) بضرورة قضاء فترة الـ 14 يوما خارج البلاد لتفادي أي عواقب أو أي ملاحقات أمنية".

المصدر: "القاهرة 24"