نقابة أطباء السودان: المجلس العسكري اعتقل القيادي المعارض محمد الأصم

القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين" و"المجلس المركزي للحرية والتغيير" محمد ناجي الأصم

أعلنت نقابة الأطباء في السودان اعتقال أحد أعضائها والقيادي في "تجمع المهنيين السودانيين" محمد ناجي الأصم.

وقال مكتب الأطباء الموحد في السودان إن "قوات تتبع للمجلس العسكري الانقلابي قامت باعتقال د. محمد ناجي الأصم عضو لجنة أطباء السودان المركزية صباح اليوم واقتياده إلى مكان مجهول".

وأكد المكتب أن حراك الأطباء متصاعد بازدياد.

يذكر أن الأصم وهو عضو "المجلس المركزي للحرية والتغيير" كان من أبرز المعارضين في السودان، والمطالبين بتسليم مجلس السيادة للمدنيين.

المصدر: RT