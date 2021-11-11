مصر.. فريدة الشوباشي تطلق تصريحا حول الأذان يثير غضب المواطنين
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أثارت الكاتبة الصحفية والبرلمانية المصرية فريدة الشوباشي الجدل بتصريحاتها حول سماع الأذان، وأنها تقوم بسد أذنيها عند سماعه.
وتطرقت الشوباشي في كلامها للحديث عن الأذان قائلة: "وأنا بسمع الأذان وأنا صغيرة كنت بقشعر، وأنا في فرنسا كنت بجيب إذاعة الشرق والشيخ عبد الباسط عبدالصمد الله يرحمه بيثول الأذان إيه العذوبة دي والجمال والروحانية دي، أنا دلوقتي ساكنة في منطقة ساعة الأذان بسد وداني 15 صوت داخلين في بعض متعرفش فين الله اكبر وفين حي على الصلاة".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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