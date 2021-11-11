وسائل إعلام صومالية: هجوم بسيارة مفخخة يستهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو

قالت وسائل إعلام صومالية إن هجوما بسيارة مفخخة استهدف قافلة لقوات الاتحاد الإفريقي في العاصمة مقديشو، اليوم الخميس، وأسفر عن سقوط قتلى وحرجى.

UPDATE: A car filled with explosives hit a convoy of African Union forces in #Mogadishu shortly after leaving from Villa Baidoa military base. At least two people confirmed dead, others injured and the casualties of #AMISOM isn't clear yet. #Somaliapic.twitter.com/0JSMsSwkNB — Mogadishu Update (@Magdashi3) November 11, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من مغادرة السيارة التابعة لقوات الاتحاد الإفريقي قاعدة "فيلا بيدوا" العسكرية في العاصمة مقديشو.

يتبع ..