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وسائل إعلام صومالية: هجوم بسيارة مفخخة يستهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو

وسائل إعلام صومالية: هجوم بسيارة مفخخة يستهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام صومالية: هجوم بسيارة مفخخة يستهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو
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قالت وسائل إعلام صومالية إن هجوما بسيارة مفخخة استهدف قافلة لقوات الاتحاد الإفريقي في العاصمة مقديشو، اليوم الخميس، وأسفر عن سقوط قتلى وحرجى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من مغادرة السيارة التابعة لقوات الاتحاد الإفريقي قاعدة "فيلا بيدوا" العسكرية في العاصمة مقديشو. 

يتبع ..

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