وسائل إعلام صومالية: هجوم بسيارة مفخخة يستهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الإفريقي في مقديشو
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قالت وسائل إعلام صومالية إن هجوما بسيارة مفخخة استهدف قافلة لقوات الاتحاد الإفريقي في العاصمة مقديشو، اليوم الخميس، وأسفر عن سقوط قتلى وحرجى.
UPDATE: A car filled with explosives hit a convoy of African Union forces in #Mogadishu shortly after leaving from Villa Baidoa military base. At least two people confirmed dead, others injured and the casualties of #AMISOM isn't clear yet. #Somaliapic.twitter.com/0JSMsSwkNB— Mogadishu Update (@Magdashi3) November 11, 2021
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع بعد وقت قصير من مغادرة السيارة التابعة لقوات الاتحاد الإفريقي قاعدة "فيلا بيدوا" العسكرية في العاصمة مقديشو.
يتبع ..
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