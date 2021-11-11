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وسائل إعلام: طائرات رسمية أمريكية وإسرائيلية وسعودية تحط في أبوظبي

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وسائل إعلام: طائرات رسمية أمريكية وإسرائيلية وسعودية تحط في أبوظبي
Reuters Ben Job
مطار أبو ظبي الدولي
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أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هبوط طائرات تابعة لحكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية في آن واحد في أبوظبي.

ولفت المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، إيتاي بلومنتال، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، إلى أن طائرة  من نوع "بوينغ سي-40 سي كليبر" (الرقم 0201-02) تابعة للجيش الأمريكي ومخصصة لنقل شخصيات هامة حطت في أبوظبي، بالتزامن مع طائرة أخرى رقم N467AM من طراز "غلف ستريم الثالثة"، وهي تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وأوضح الصحفي أن كلا الطائرتين أقلعتا من إسرائيل اليوم، وحطت "البوينغ" الأمريكية في العقبة الأردنية بطريقها إلى الإمارات.

وفي وقت لاحق، أشار الصحفي إلى أن طائرة أخرى من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" تابعة للسعودية هبطت في أبوظبي أيضا.

ووفقا لبيانات "كان"، فإن هذه الطائرة تابعة للعائلة الملكية السعودية.

ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية على الموضوع، ولا يزال الغموض يلف هدف هذه الزيارات.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش الأمريكي عن إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين تدريبات هي الأولى من نوعها على عمليات أمنية بحرية مشتركة في البحر الأحمر.

المصدر: "كان"

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