مستشار السيسي يكشف عن الاستعداد لتصنيع لقاح مصري ضد كورونا وتفاصيل متحور "هيهي الصيني"

كشف مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية، محمد عوض تاج الدين، عن وجود لقاح مصري مضاد لفيروس كورونا تجرى دراسته في الوقت الحالي.

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أوضح المستشار أن الدولة تتجه لإعطاء جرعة تعزيزية لبعض الفئات بداية من العام المقبل، وأن هناك بعض الشركات المحلية المصرية تعمل على إنتاج دواء فايزر لعلاج كورونا بجودة عالية جدا.

وبشان الحديث عن متحورات فيروس كورونا، ومنها متحور "هيهي الصيني"، أكد مستشار السيسي أن المتحورات سمة أساسية في كافة الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط، وكل المتحورات التي أعلن عنها هي ليست الأخطر، وجميع اللقاحات أثبتت فعالية تجاها، وأكثر المتحورات انتشارا هو متحور "دلتا بلس".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، قائلا إن مصر دخلت ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وعلى المواطنين ضرورة الالتزام أو الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وأهمها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس والزحام، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قلة الحركة أو الاحتكاك لحين تجاوزهم مرحلة الذروة، ولا أحد يستطيع الحديث عن انكسار الذروة "كلها مجرد توقعات" ولكن انكسار الذروة يتوقف على مدى الالتزام بالتدابير الصحية وكذلك نسبة المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا.

المصدر: الوطن