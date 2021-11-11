وفاة وزير الأسرى الفلسطيني السابق وصفي قبها

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة وزير الأسرى السابق القائد الوطني، وصفي قبها، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل أشهر.

ويعرف وصفي عزات قبها بـ"أبو أسامة" وهو قيادي فلسطيني ينتمي لحركة حماس، شغل منصب وزير الأسرى سابقا في الحكومة الفلسطينية العاشرة (حكومة إسماعيل هنية).

تعرض لعدة محاولات اغتيال واعتداء، واعتقل عدة مرات وأمضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية.

ولد وصفي قبها في قرية برطعة غرب مدينة جنين عام 1959، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، وأتم تعليمه في مدارس القرية ومدينة جنين.

حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984. وحصل على دبلوم عالي مكثف في إدارة مصادر المياه عام 1994، تنسيق جامعة بيرزيت ومعهد IHE – دلفت/ هولندا.

المصدر: وكالة شهاب