"لا يزال في مراحله الأولى".. القضاء العراقي يؤكد استمرار التحقيق باغتيال الكاظمي

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، استمرار التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لافتا إلى أنه " لا يزال في مراحله الأولى".

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وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، أن "ملف التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لدى اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، ولم يعرض إلى الآن على القضاء، ولا يزال في مراحله الأولى".

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال زيدان إن "تزوير الانتخابات إلى الآن لم يثبت بدليل قانوني معتبر قانونا".

من جهة أخرى، أضاف إن "التحقيق في قتلة المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء، مستمر وبانتظار انتهاء أعمال اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء لعرضها على الهيئة القضائية".

وعن الحديث عن طرح اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة الجديد، لفت زيدان إلى أنه يرفض تولي أي منصب خارج العمل القضائي.

وأشار إلى أن "جهود القضاء في مجال مكافحة الفساد وملف المخدرات تتناسب تناسبا طرديا مع جهات التحقيق التابعة إلى هيئة النزاهة بخصوص مكافحة الفساد ووزراة الداخلية بشأن ملف المخدرات، بمعنى أن أي جهد إيجابي يبذل بهذا الخصوص من هذه الجهات سوف يلقى نفس التفاعل من القضاء".