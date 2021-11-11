في الذكرى 17 لوفاته.. الرئيس الفلسطيني يضع إكليلا من الزهور على ضريح الزعيم ياسر عرفات

في الذكرى الـ 17 لوفاته، وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اكليلا من الزهور على ضريح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

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وأفادت وكالة أنباء وفا بأن عباس قرأ "الفاتحة على روح الشهيد عرفات، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة (فتح)، وأعضاء من المجلس الثوري، وعدد من الوزراء".

يشار إلى أن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد تعرض لأزمة صحية شديدة في عام 2004 عقب عامين من الحصار الذي فرضه حينها الجيش الإسرائيلي على مقره في رام الله.

ودخل عرفات في غيبوبة بنهاية عام 2004، وجرى نقله إلى مستشفى بيرسي العسكري في باريس، حيث توفى عن عمر ناهز 75 عاما.

وفيما تتعدد الروايات حول سبب الوفاة، قال أطباؤه المعالجون أن السبب كان تليف في الكبد، إلا أن الجثة لم يتم تشريحها، ما أدى إلى انتشار روايات عن تسميمه من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، الأمر الذي لم يتأكد.

المصدر: وفا + RT