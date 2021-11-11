 
مباشر

منتشرة في السعودية.. لعبة شهيرة تثير غضبا لإهانتها القرآن في تحديثها الأخير! (صور)

أخبار العالم العربي

منتشرة في السعودية.. لعبة شهيرة تثير غضبا لإهانتها القرآن في تحديثها الأخير! (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpoo

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا تظهر إهانة للقرآن الكريم في أحد الألعاب الإلكترونية الشهيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، وخاصة في السعودية.

وظهرت صفحات من القرآن الكريم مرمية على الأرض بشكل مهين، بينما يقوم اللاعبون بالمشي عليها، في التحديث الأخير للعبة "كول أوف ديوتي call of duty"، الأمر الذي أثار غضبا واسعا.

وطالب مغردون بمقاطعة الشركة المنتجة حتى تقوم بحذف التحديث وتقدم اعتذارا رسميا للمسلمين.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تهين فيها لعبة "كول أوف ديوتي" الإسلام، حيث وضعت في وقت سابق  لفظ الجلالة في دورة مياه، ما أثار غضبا اضطرت الشركة على إثره إلى الاعتذار وحذف المقطع.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا