منتشرة في السعودية.. لعبة شهيرة تثير غضبا لإهانتها القرآن في تحديثها الأخير! (صور)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا تظهر إهانة للقرآن الكريم في أحد الألعاب الإلكترونية الشهيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، وخاصة في السعودية.

وظهرت صفحات من القرآن الكريم مرمية على الأرض بشكل مهين، بينما يقوم اللاعبون بالمشي عليها، في التحديث الأخير للعبة "كول أوف ديوتي call of duty"، الأمر الذي أثار غضبا واسعا.

وطالب مغردون بمقاطعة الشركة المنتجة حتى تقوم بحذف التحديث وتقدم اعتذارا رسميا للمسلمين.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تهين فيها لعبة "كول أوف ديوتي" الإسلام، حيث وضعت في وقت سابق لفظ الجلالة في دورة مياه، ما أثار غضبا اضطرت الشركة على إثره إلى الاعتذار وحذف المقطع.

تحديث لعبة "Call of Duty" تظهر فيه صفحات من القرآن الكريم ملقية على الأرض بشكل مُهين!



a couple of pages from “holy QURAN” thrown on the ground , that’s insulting our religion ( ISLAM ) , and it’s not the first time

Shame on you COD !! @CallofDutypic.twitter.com/o0ckh1GKk2 — WHR (@whrumor) November 10, 2021

يا اخوان انا اشوف صفحات من القران في الارض في خريطة Zombie ارى انه يجب ان تزال باسرع وقت اذا كانت صحيحة @playstationsa@CallofdutyARA#Vanguard#PS5Share, #CallofDutyVanguardpic.twitter.com/1WZLsMYbML — ᴮᴷᵀᴼᴼᴿ (@BKTO0R) November 10, 2021

المصدر: RT