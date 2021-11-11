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وزير الدفاع التركي بحث مع نظيره القطري مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع التركي بحث مع نظيره القطري مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين
Reuters
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بحثت تركيا مع قطر، اليوم الخميس، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة، بحسب بيان وزارة الدفاع التركية.

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وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان بأن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة.

وقالت إن "أكار والعطية تناولا أيضا التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية". وأضافت أن الوزيرين أعربا عن رغبة بلديهما في زيادة التعاون في مجال التدريب العسكري المتبادل.

المصدر: الأناضول

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