نائبة مصرية: سأقدم مشروع قانون يجرم ارتداء النقاب

أعلنت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، عزمها تقديم مشروع قانون لمناقشته بالمجلس، يمنع و يجرم ارتداء النقاب.

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وأضافت فريدة الشوباشي، في تصريح خاص لصحيفة "الوطن"، أن النقاب يعتبر شكلا من أشكال التخفي، موضحة: "وجميعا عاصرنا أبشع الحوادث التي استخدم النقاب بها، وكيف كان سترا للمجرمين، ولا توجد دولة بالعالم تسمح بأي شكل من أشكال التخفي هذه، لا سيما أن هذا الوضع دخيل على مصر، والنقاب ليس له من العفة في شيء".

واعتبرت عضو مجلس النواب، أن الحجاب ليس فرضا، مشيرة إلى أنه لا توجد آية قرانية واحدة ذكرت أن تغطية الشعر فرض، بل قال الله تعالي في كتابه العزيز: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، لافتة إلى أنه عز وجل "يقصد هنا الصدر لا الشعر، فامرأة أبي لهب كانت ترتدي الحجاب، ورجال السعودية وغيرها من المناطق المجاورة يضعون على رؤسهم ما يحميهم من الشمس، وهذا يعني أن الحجاب هذا فرضته ظروف بيئتهم لا الإسلام".

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الحجاب في منتصف السبعينات بمصر لم يكن علامة على العفة والشرف، وغيرها من المظاهر التي استحدثها المتأسلمون، وإنما كان العمل والتصرفات هي التي تدل على ذلك.

وأوضحت فريدة الشوباشي: "ناقشت هذه النقطة مع الإمام الراحل الدكتور سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الشريف، وأخبرته أن الحجاب ليس فرضا في الإسلام، بل فرضته ظروف البيئة، وأجاب مستشهدا بالحديث: "إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها غير وجهها وكفيها"، فكان ردي أن هذا حديث ضعيف فضحك ولم يرد بعدها، وهذا يعد إقرارا بصحة ما أقول".

المصدر: صحيفة الوطن