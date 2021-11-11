داعية مصري يحلل نقل كلى الخنزير للإنسان (فيديو)

علق الداعية المصري أحمد تركي على إمكانية نقل كلى الخنزير للإنسان.

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وقال أحمد تركي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا توجد خصومة ما بين الإسلام وأي حيوان او كائن حي حتى الخنزير".

وأضاف: "النص الصريح في التحريم هو لحم الخنزير فقط، والأصل في الأشياء هو الإباحة في حال عدم وجود نص صريح على حرمة الاستفادة من الخنزير"، وتابع: "لا نص صريح في استخدام عضو من الخنزير ونقله للإنسان".

وشدد الداعية المصري على أنه لا يوجد نص صريح في تحريم الخنزير، لافتا إلى أن النجاسة في الخنزير مجازية ومعنوية وليس مادية.

وقال: "في تلك الأمور الطبية يجب اللجوء إلى مراكز البحث العلمي التي تنظر إلى المنافع والأضرار، وإذا كان نقل كلى الخنزير للإنسان به منافع أكثر من الأضرار سيكون حلال حتما، أما إذا كان الأضرار أكبر من المنافع يكون حرام حتما".

وأضاف أحمد تركي : "تلك النوعية من المسائل يجب أن يتم الاستناد فيها إلى قرار لجان البحث العلمي وهي بعيدة عن رأي الدين بشكل كبير".

المصدر: صدى البلاد